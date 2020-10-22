«الضمان المالي».. بمرسوم ضرورة

الأولى

في الوقت الذي بات فيه نحو 30 في المئة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على شفا الافلاس بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بدأت الحكومة التفكير جديا في العمل على اقرار قانون الضمان المالي للبنوك والذي رفضه مجلس الأمة في آخر اجتماع له قبل انتهاء فترته وذلك بمرسوم ضرورة. وأشارت مصادر حكومية مطلعة الى ان العجز المالي في تزايد وهو ما يستدعي اصدار مراسيم ضرورة لمعالجة الكثير من المشكلات التي سببتها الجائحة التي ضربت العالم، وقالت ان قانون الضمان المالي صمم من اجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وانقاذها من خطر الافلاس نتيجة توقف اعمالها خلال الاشهر القليلة الماضية. (طالع ص07)

المصادر ألمحت الى ان تطبيق القانون يجب ان يتم في اسرع وقت ممكن وفق ضوابط تضمن مساندة الشركات المستحقة للدعم وان تكون اجراءات صرف القروض سهلة وغير معقدة. وقالت ان القطاع الخاص لن يتحمل موجة ثانية من الخسائر مع غياب التحفيز، في حين تضحي مؤسسات مالية وشركات كبرى وصغرى بالارباح لصالح المخصصات، خوفا من ضربة اقتصادية جديدة، واضافت ان ضآلة الدعم الحكومي قد تسبب ضررا بالغاً في حال استمرار تجاهل معاناة القطاعات الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاغلاق والتقاضي امام المحاكم من قبل الدائنين.

