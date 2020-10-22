الأمم المتحدة: ندعم وساطة الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية

الأولى

نيويورك- الوكالات: اكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، دعم المنظمة الدولية الكامل لوساطة الكويت من اجل انهاء الازمة الخليجية، مقترحا تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، فيما ابدت قطر ترحيبها بالمبادرة الأممية مؤكدة ان حل الخلافات عبر الحوار هو جوهر نهج وسياسة الدوحة.....(طالع ص 14).

وفي كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعنوان الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي. دعا غوتيريش، دول الخليج الى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات. مشددا على ان الوضع الاقليمي يؤكد الحاجة الماسة الى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراع، وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد تدابير بناء الثقة القابلة للتطبيق، والتي يمكن ان تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد غوتيريش دعم الام المتحدة الكامل لـجهود الوساطة التي اطلقتها الكويت، برعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لتعزيز الحوار وحل التوترات بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن امله بحل الخلاف قريبا، في وقت نحتاج فيه الوحدة لمواجهة تحديات عديدة في المنطقة.

من جهة ثانية اقترح الامين العام للامم المتحدة تأسيس منصة مماثلة لعملية هلسنكي، تبدأ بتدابير لبناء الثقة. وعملية هلسنكي هي وثيقة صدرت عن مؤتمر عُقد بالعاصمة الفنلندية، عام 1975، لايجاد اسسٍ جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية.

وتابع غوتيريش أنا على استعداد لايجاد اشكال ملائمة من الحوار الاقليمي قد تحظى بالاجماع الضروري من جميع الأطراف المعنية.

من جهتها رحّبت قطر بالمبادرة الأممية لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج، وقالت انها ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تسعى الى حل الخلافات عبر الحوار. وأكدت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء احمد بن سيف آل ثاني، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، ترحيب بلادها بالمبادرات البناءة لخفض التصعيد وتسوية الخلافات في منطقة الخليج عبر الحوار، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأشارت الى ان حل الخلافات عبر الحوار هو جوهر نهج وسياسة قطر في التعامل مع الأزمة الخليجية، مؤكدة ان سياسة بلادها منذ بداية الأزمة الخليجية هي الحوار الجاد والبناء على اساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولفتت السفيرة القطرية الى ان الدوحة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من اللجوء للحلول الدبلوماسية للأزمات والتسوية السلمية للمنازعات.