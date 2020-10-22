«الخليجي»: إيران تنتهج «العداء والعنف» لتحقيق أهدافها السياسية

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الرياض - الوكالات: أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن «إيران تدعم أعمال العنف في عدد من دول المنطقة وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية والطائفية فيها» مضيفاً أن «إيران تسببت بانتشار العنف في العراق وسورية واليمن ولبنان».

وقال الحجرف في كلمة متلفزة خلال جلسة لمجلس الأمن إن «إيران تتخذ أسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق أهدافها السياسية». كما أوضح أن «بعض دول المجلس تعرضت لاعتداءات متكررة من إيران ووكلائها في المنطقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».

