500 ألف سجلوا في «شلونك»

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أعلن مدير إدارة الصحة العامة رئيس اللجنة الرئيسية لتطبيق «شلونك» بوزارة الصحة د. فهد الغملاس أن عدد من سجلوا في التطبيق من خلال تحميله من مختلف المتاجر الإلكترونية بلغ حوالي نصف مليون مستفيد.وقال إن التطبيق أحد الأدوات المهمة والحلول التكنولوجية التي تعتمد عليها الوزارة في متابعة الحالات المشتبهة بمرض «كوفيد-19» خلال فترة الحجر المنزلي وكذلك المصابين بالمرض أثناء فترة العزل الصحي.

وأضاف أن تطبيق «شلونك» من أهم التطورات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة واستفادت منها وزارة الصحة في خطتها الرامية إلى مكافحة وباء «كوفيد-19» والحد من انتشاره في المجتمع. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118531 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 721.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 718 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة. وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7560 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 849662.