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إلزام المقاولين بوضع حاويات في موقع العمل لجمع الأنقاض


دعا وزيرالدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم إلى إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الانشائية وانقاض البناء للحد من مشكلة إلقاء مخلفات الاعمال الانشائية في الساحات والاماكن غير المخصصة لها ما يتسبب في الاضرار بالنظافة العامة والبيئة وتشويه المنظر العام.
وقال إنه وجه خطاباً الى مدير عام البلدية احمد المنفوحي يتضمن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات العامة مع الزام القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الانشائية وانقاض البناء وجميع المخلفات.
وكشف الجاسم انه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بإحالة نسخة من المخالفات التي تسجلها البلدية ضد المخالفين إلى الهيئة لتقوم هي الأخرى بتطبيق عقوباتها على المخالفين.


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