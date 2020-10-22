ولي العهد: «الصندوق الكويتي» يدعم مسيرة التنمية العالمية

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية النائب عبدالسلام عثمان كاجمان حيث قدم لسموه واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-.

كما اعرب عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد بمناسبة توليه ولاية العهد في الكويت، متمنيا لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وقد أشاد سموه بجهود القائمين والمسؤولين على إدارة الصندوق الكويتي للتنمية مشيدا بأدائه وعلى سرعة استجابته لتداعيات جائحة فيروس كورونا. كما استمع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الى توجيهات سموه السديدة والمباشرة ونصائح سموه التي ستكون نبراسا لهم في دعم التنمية الدولية. كما أثنى سموه على الجهود الدؤوبة والإسهامات الكبيرة التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية لمختلف دول العالم وتقديم العون التنموي للدول النامية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية العالمية انطلاقا من سياسة الكويت الثابتة التي تستجيب للنداءات الإنسانية في إطار التعاون الدولي. متمنيا لهم سموه كل التوفيق والسداد.

