محافظ الأحمدي: القطاع المصرفي ركيزة لتحقيق النهضة الاقتصادية

وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية القطاع المصرفي والدور الذي يضطلع به كركيزة أساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد، مثمناً جهود القطاع عموماً وبنك برقان على نحو خاص لتعزيز الحضور الفاعل والوصول بالخدمات المصرفية الحيوية والمميزة إلى المزيد من العملاء في جميع مناطق الكويت، واشاد بحرص إدارة البنك على توفير الخدمات والمنتجات الحديثة، معرباً عن التطلع إلى إنشاء المزيد الفروع للبنك ومختلف البنوك المحلية والدولية وشركات الصرافة على أرض محافظة الأحمدي ذات الخصوصية والمقومات الإقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، بحكم مساحتها الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها. والتي تقتضي دعم وتطوير منظومة الخدمات المصرفية والمالية لمواطنيها وقاطنيها.

جاء ذلك في لقاء عمل للمحافظ في ديوان عام المحافظة أمس مع رئيس علاقات المستثمرين في بنك برقان قتيبة الربعي، ومساعد مدير العلاقات العامة بإدارة الاتصالات التسويقية بالبنك حصة النجادة، تناول خلاله الدور الفاعل للقطاع المصرفي على امتداد الكويت على الصعيدين المهني والمجتمعي، علاوة علي آفاق تعزيز التعاون البناء الممتد بين محافظة الأحمدي وبنك برقان في إطار حرص الجانبين على الشراكة المثلى لترجمة غايات المسؤولية المجتمعية على أرض الواقع، واستعراض حصاد هذه الشراكة التي توجت أخيراً بدعم بنك برقان لحملة محافظة الأحمدي الأولى للتبرع بالدم بمركز التعاونيات لنقل الدم في مستشفى العدان وبالتنسيق مع إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة والتي نظمتها المحافظة ضمن مشروعها التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» وبرنامج عملها في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 والممتد منذ اللحظات الأولى لبداية الجائحة، حيث كانت محافظة الأحمدي الحاضنة الأولى والأكبر للمحاجر والمستشفيات الميدانية.

من جهته، أعرب الربعي عن الاعتزاز والإرتياح لتعاون بنك برقان مع محافظة الأحمدي التي تعمل من نجاح إلي نجاح، منوهاً إلي أن اللقاء تطرق إلى التعاون المستقبلي وفرص تطوير وتعزيز البنك لخدماته على امتداد مناطق المحافظة وخاصة الجديدة منها وخاصة مدينة صباح الأحمد.

