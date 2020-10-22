«المحاسبة» أصدر كتاباً حول جهوده لتحقيق التنمية المستدامة

وطن النهار

أصدر ديوان المحاسبة كتابا يتضمن انجازاته خلال العام 2019 ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية مها الرجيب: إن مضامين الكتاب عكست جهود ديوان المحاسبة وانجازاته في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تم اعداده بمنهجية مستحدثة وبصورة مغايرة من حيث الشكل والمضمون عن الكتب السابقة لتعكس مادته دور الديوان في تحقيق الاهداف الاممية للتنمية المستدامة 2030 وغاياتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي صيغت ليتم تحقيقها في اطار برنامج عالمي مشترك تحت شعار «تحويل عالمنا».

واضافت: يأتي هذا التوجه للتأكيد على دور ديوان المحاسبة الحيوي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ذلك الدور الذي اسنده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن «تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساءلة والشفافية للادارة العامة من خلال دعم الدور الرقابي للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة»، والذي جمع في اطار مسؤولياتها بالاضافة الى حماية الاموال العامة، المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بتبني سياسات استراتيجية فاعلة لتحقيقها وتفعيل دورها الرقابي بالتدقيق ومتابعة جهوزية الحكومات ومؤسساتها للوفاء بأدوارها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

