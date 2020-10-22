«الصحة»: 500 ألف مواطن ومقيم سجلوا في «شلونك»

وطن النهار

أعلن مدير إدارة الصحة العامة رئيس اللجنة الرئيسية لتطبيق (شلونك) بوزارة الصحة د. فهد الغملاس أن عدد من سجلوا في التطبيق من خلال تحميله من مختلف المتاجر الإلكترونية «App Store- Google - AppGallery» بلغ حوالي نصف مليون مستفيد.

وقال الغملاس لـ (كونا) أمس الأربعاء إن التطبيق إحدى الأدوات المهمة والحلول التكنولوجية التي تعتمد عليها الوزارة في متابعة الحالات المشتبهة بمرض (كوفيد-19) خلال فترة الحجر الصحي المنزلي والمصابين بالمرض أثناء فترة العزل الصحي.

وأضاف أن تطبيق (شلونك) أيضا من أهم التطورات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة واستفادت منها وزارة الصحة الكويتية في خطتها الرامية إلى مكافحة وباء (كوفيد-19) والحد من انتشاره في المجتمع.

وأوضح أن التطبيق تم تدشينه منتصف شهر أبريل الماضي بهدف متابعة القادمين من الخارج أثناء حملة إجلاء المواطنين قبل التوسع في استخدامه ليشمل مخالطي الحالات الإيجابية ومرضى (كوفيد-19) بعد اتضاح مميزات التطبيق لناحية توفير الوقت والجهد للأطقم الطبية ودقة متابعة الأشخاص تحت الحجر والعزل الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين فئات المجتمع.

وذكر أنه يتولى الإشراف على التطبيق إضافة إلى لجنة وزارة الصحة فريق متعدد التخصصات يمثل العديد من الجهات في الدولة للتأكد من ارتفاع معايير الكفاءة والدقة والحماية للتطبيق والمستخدم والفئات المستفيدة منه.

وعن الخدمات التى يقدمها (شلونك) بجانب متابعة الأشخاص تحت الحجر أو العزل الصحي أفاد الغملاس بأن التطبيق يتيح للأشخاص المحجورين إدخال بياناتهم الحيوية والإبلاغ عن الأعراض فور ظهورها ليتسنى للفرق الطبية اكتشاف الحالات الإيجابية بأقرب وقت ممكن ووضعها تحت العناية الطبية المناسبة.

ولفت أيضا إلى إمكانية الحصول على تصاريح الخروج من الحجر الصحي للظروف الطارئة من خلال التطبيق كما تم تخصيص فريق من الأطباء للرد على استفسارات الأشخاص تحت الحجر والعزل الصحي من خلال التطبيق.

ودعا جميع الأشخاص الذين تتم متابعتهم من خلال (شلونك) إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتطبيق والاستجابة للاخطارات المرسلة إليهم كذلك الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للمخالطين والقادمين من السفر وإجراءات العزل الصحي للمصابين حفاظا على صحة المحيطين بهم ومنع انتشار العدوى في المجتمع.

