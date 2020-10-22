813 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 718

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 118531 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 721 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 130 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7894 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7560 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 849662 فحصا. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 718 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109916 حالة.

