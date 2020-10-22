«إعانة المرضى» قدمت 82 ألف دينار لـ «العدان» و«ابن سينا»

وطن النهار

في اطار الجهود الخيرية الطبية التي تقوم بها جمعية صندوق اعانة المرضى لصالح المرضى غير القادرين على سداد الرسوم المتعلقة بكلفة التحاليل الطبية والاشعات التشخيصية تقوم الجمعية بالتعاون مع اقسام المحاسبة بادارات المستشفيات بدفع قيمة الكلفة للمستشفيات عن طريق خطاب ضمان يتم تجميع قيمة هذه الخطابات ودفعها كل فترة يتم الاتفاق عليها مع ادارة المستشفى.

وفي هذا الاطار قام مدير عام الجمعية جمال الفوزان بتسليم شيك بقيمة 66495 ديناراً لمدير مستشفى العدان د طارق دشتي بحضور رئيس قسم المتابعة بالجمعية عبدالصبور جهلان ورئيسة شعبة المحاسبة بالمستشفى امل العنزي قيمة كلفة اشعات وتحاليل وغسيل كلى لمرضى تكفلهم الجمعية وترددوا على المستشفى خلال الفترة الماضية .

وفي هذا الاطار فقد تم تسليم شيك بمبلغ 15650 ديناراً لمستشفى ابن سينا وذلك سدادا لرسوم اشعات وتحاليل وعمليات زرع عدسة طبية للمرضى المعسرين خلال عام 2019 والذين بلغ عددهم 195 مريضا مستفيدا من مساعدات الجمعية.

