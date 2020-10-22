«التربية» أنهت تسجيل دروس الفصل الأول

أكد الموجه الفني ومنسق عام القنوات التربوية حمد البحوه بأنه تم الانتهاء من تصوير جميع حلقات القناة التعليمية للفصل الدراسي الأول 2020-2021 حيث بلغ مجموع عدد الحلقات المصورة 2032 حلقة لجميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال الى المرحلة الابتدائية فالمتوسطة والثانوية بالإضافة الى التعليم الديني.
وتابع إن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس على الرغم من تعارض الحصص الدراسية في المدارس في الفترة الصباحية إلا أن المعلمين والموجهين الفنيين بذلوا قصارى جهدهم لنجاح تصوير الحلقات التربوية.
وتوجه بالشكر لجهود المعلمين الذين يعملون بإخلاص لاستمرار سير العملية التعليمية، مطمئناً الجميع بأن التعليم سيستمر وأن القدرات في وزارة التربية تستطيع أن تواكب جميع الظروف والأزمات.