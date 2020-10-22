«التربية» أنهت تسجيل دروس الفصل الأول

وطن النهار

أكد الموجه الفني ومنسق عام القنوات التربوية حمد البحوه بأنه تم الانتهاء من تصوير جميع حلقات القناة التعليمية للفصل الدراسي الأول 2020-2021 حيث بلغ مجموع عدد الحلقات المصورة 2032 حلقة لجميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال الى المرحلة الابتدائية فالمتوسطة والثانوية بالإضافة الى التعليم الديني.

‏وتابع إن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس على الرغم من تعارض الحصص الدراسية في المدارس في الفترة الصباحية إلا أن المعلمين والموجهين الفنيين بذلوا قصارى جهدهم لنجاح تصوير الحلقات التربوية.

‏وتوجه بالشكر لجهود المعلمين الذين يعملون بإخلاص لاستمرار سير العملية التعليمية، مطمئناً الجميع بأن التعليم سيستمر وأن القدرات في وزارة التربية تستطيع أن تواكب جميع الظروف والأزمات.

