معرفي: تطبيقان ذكيان لتقديم الدروس المسجلة

وطن النهار

انتهت وزارة التربية، من تطبيقات دعم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ونظام التعليم المتزامن وغير المتزامن في سبيل تطوير العملية التعليمية ومواجهة المستجدات الطارئة على الساحة التربوية لاسيما منها في ظل جائحة كورونا. في هذا السياق، أكد مدير عام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية المهندس نادر معرفي، أن المركز قام بتطوير تطبيقين جديدين بالتعاون مع إدارة المناهج التربوية والبحوث التطبيق الأول هو تطبيق (التربوية) متوفر على نظام (الاندرويد) ونظام «ios »، مبينا أن هذا التطبيق يحتوي على دروس مسجلة للتعليم والتعليم الديني والتربية الفكرية بما فيها لغة الإشارة، منوها إلى أن هذا التطبيق يتيح استعراض الدروس المسجلة والمعتمدة من قبل التعليم العام.

وقال معرفي، أن التطبيق الثاني الذي قام المركز بتطويره وهو تطبيق (سراج) لمرحلة رياض الأطفال، مشيرا إلى أنه يعرض خلاله جميع الحلقات المصورة وأناشيد خاصة بالمهن واخرى خاصة بالتعليمية وغيرها أناشيد حروف وقصص تربوية لمرحلة رياض الأطفال في دولة الكويت للمستويين الأول والثاني، وذلك ضمن منظومة تطبيق تفاعلي لمرحلة رياض الأطفال بدولة الكويت، مؤكدا أن هذا التطبيق متوفر لنظام (ios ) وسيتوفر قريباً على نظام

و(اندرويد).

وأشاد معرفي، بدور التعليم العام متمثلة بالتواجيه الفنية وجميع القائمين عليها وإداراتها على جهودها المبذولة لتطوير عملية التعليم في الكويت وانجاز عدد أكثر من 2000 حلقة مصورة إلى الآن تخدم الطلبة بحيث أن يكون متوفرا لهم في تعليم غير متزامن وانتهاج نهج التعليم عن بعد في ظل هذه الجائحة.

