«الأمن الجنائي» ضبط مقيمين بـ 10 كيلوغرامات من الشبو

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لضبط الأمن والاستقرار ومطاردة الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 10 كيلو غرامات من مادة الشبو في منطقة كبد بحوزة مقيمين من جنسيه آسيوية.

وتوضح الإدارة أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخصين يحوزان كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعلى الفور تم تكثيف التحريات وجمع الأدلة والمراقبة الدقيقة لهما، والتي أكدت صحة المعلومات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وترتيب عملية وهمية لشراء كمية من المخدرات، تم ضبط المتهم الأول أثناء عملية التسليم، وبالتحقيق معه اعترف على شريكه المتهم الثاني والإرشاد على مسكنهما الكائن في منطقة كبد، وعند تفتيش المسكن تم العثور على كمية 10 كيلو غرامات من مادة الشبو المخدرة. وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

