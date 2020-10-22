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وطن النهار

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ضبط آسيوي سرق مركبتين


تمكن رجال أمن حولي من ضبط وافد من جنسية آسيوية قام بسرقة مركبتين وتمت احالته إلى الجهات المختصة. وفي تفاصيل القضية أن بلاغا تقدم به أحد المقيمين من جنسية عربية لدى مخفر ميدان حولي حول تعرض مركبته للسرقة من قبل شخص مجهول، وعليه تم انتقال دورية مخفر ميدان حولي إلى الموقع حيث تمت مشاهدة مركبة بنفس المواصفات مركونة في احدى الساحات الترابية وبجانب المركبة شخص آسيوي الجنسية لا يحمل اثبات وبالتدقيق عليه وتفتيشه تم ضبط مفتاح المركبة، المسروقة معه وقد اقر الجاني بانه قام بسرقة المركبة وكذلك قام بسرقة مركبة اخرى.


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