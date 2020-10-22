المالكي: الكويت تسهم بحفظ أمن واستقرار المنطقة

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس، السفير فوق العادة ومفوض دولة اليابان لدى الكويت السفير ماساتو تاكا أوكا، ورحب الصالح بضيفه، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين البلدين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات التعاون المشترك وطرق تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.

كما استقبل سفير مملكة البحرين لدى الكويت السفير صلاح علي المالكي، وفي بداية اللقاء رحب بضيفه، حيث تم تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية. ومن جانبه أشاد السفير البحريني بما تم تناوله خلال اللقاء من موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الأمني، مشيدا بما تقدمه الكويت من جهود حثيثة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما استقبل سفير جمهورية الهند لدى الكويت السفير سيبي جورج، وتم في هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن جهته أعرب سفير جمهورية الهند عن تقديره وشكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما تحظى به الجالية الهندية من اهتمام ورعاية من قبل الكويت.

