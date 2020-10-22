النهام: نثمِّن إسهامات جمعيات النفع العام في خدمة المجتمع

وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام في مكتبه بمقر وزارة الداخلية وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اللواء علي المعيلي عددا من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الخيرية والنفع العام والأمانة العامة للأوقاف.

ونقل الفريق النهام تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح، معربا عن شكره وتقديره لاسهامات الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والأمانة العامة للأوقاف ودورها البناء في خدمة المجتمع وحرصها على تقديم ما يحقق الحياة الكريمة للنزلاء، ودعمهم الكبير للمؤسسات الاصلاحية، مثمنا اهمية الدور الفعال الذي يقومون به في خدمة النزلاء بتوفير كل ما يحتاجونه من دعم مادي ومعنوي.

وأكد النهام ان وزارة الداخلية مستعدة دائما للتعاون البناء مع الجمعيات الخيرية والنفع العام والأمانة العامة للأوقاف وتبذل كل جهودها لتسهيل سبله وازالة اي عوائق تقف في طريقه.

ومن جانبه اعرب اللواء طلال معرفي عن امتنانه لرؤساء مجالس ادارات الجمعيات الخيرية والنفع العام والأمانة العامة للأوقاف، وقدم لهم الشكر والعرفان على ما قدموه من خدمات، كما نقل اليهم شكر وتقدير نزلاء المؤسسات الاصلاحية وأهاليهم على ما قامت به هذه الجهات من غير استثناء من مساعدات خاصة للنزلاء وأهاليهم على المستوى الشخصي.

وفي الختام قام الفريق النهام بتوزيع شهادات شكر وتقدير تكريما لضيوفه من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات الخيريـة والنفع العام والأمانـة العامة للأوقــاف.

