المركز الكويتي الفلبيني: تواصلنا مع 10 آلاف منذ بداية الجائحة

وطن النهار

قال مدير المركز الكويتي الفلبيني الثقافي التابع للجنة التعريف بالاسلام عبدالعزيز النومس: حرصنا منذ بداية جائحة «كورونا» على تعزيز وترسيخ التواصل مع المهتدين الجدد من ابناء الجالية الفلبينية واستثمار اوقات الحظر في تعريفهم بالدين الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد اهل الكويت.

وتابع النومس: تواصلنا مع 10 آلاف مهتد ومهتدية منذ شهر مارس الماضي وكذلك اقمنا عدد 200 محاضرة دعوية عبر «الأون لاين «تناولنا من خلالها العديد من الأمور التي تهم المسلم الجديد وتنمي ثقافته الاسلامية ولاقت الأنشطة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، وتم توزيع 197 حقيبة دعوية بلغة «التجالوج» و130 كتاباً عن الاسلام بجانب البطاقات التوعوية التي بلغت قرابة 1800 بطاقة بجانب اقامة 200 درس تعليمي للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة. مبينا ان المركز الكويتي الفلبيني الثقافي حرص على المشاركة السريعة في زيادة ورفع نسبة الوعي الصحي لدي ابناء الجالية الفلبينية منذ بداية الجائحة ودعوتهم لاتباع ارشادات وتعليمات وزارة الصحية الكويتية، وحث النومس الجميع الى تفعيل التباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام واتباع التعليمات والاجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة للمحافظة على سلامة الجميع.

مضيفا: خلال الفترة القليلة الماضية تم توزيع مساعدات غذائية استفاد منها 411 مهتدياً ومهتدية ضمت اهم المتطلبات الأساسية التي تحتاجها الأسر من المواد الغذائية وتكفي السلة العائلة قرابة الشهر، مع اتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة اثناء تعبئة وتوزيع المواد الغذائية.

وختاماً تقدم النومس بالشكر الجزيل لداعمي المركز الكويتي الفلبيني الثقافي، سائلاً المولى جلت قدرته ان يزيل هذا الوباء عن البشرية جمعاء انه ولي ذلك ومولاه.

