«الإسلامية العالمية» وزَّعت طروداً غذائية للمحتاجين في الأردن

وطن النهار

عمان - «كونا»: وزعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية امس طرودا غذائية لـ450 عائلة فقيرة ومحتاجة في الأردن صدقة عن روح المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه.

وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني لـ«كونا» من موقع تسليم الطرود الغذائية في مخيم (حطين) للاجئين الفلسطينيين إن الكويت ستسير دوما على نهج العمل الإنساني الذي ثبت قواعده الأمير الراحل وستبقى الجهود الإغاثية والخيرية من السمات الثابتة للكويت وقيادتها وأهلها. وأضاف الديحاني أن ما يقوم به الكويتيون والجمعيات الإغاثية والخيرية الرسمية والشعبية «واجب وحق» تجاه المستفيدين من الفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة مؤكدا الحرص على أن تبقى الكويت في مقدمة الدول الداعمة للأوضاع الإنسانية لشعوب العالم أجمع دون تمييز. وأوضح أن راية العمل الإنساني ستبقى ومسيرة البذل والعطاء ستستمر تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وعلى ذلك ستبقى الكويت بلد الإنسانية ومركز العمل الإنساني كما سماها المجتمع الدولي.

من جانبه قال المشرف العام بالتكليف لمكتب الهيئة في الأردن زياد أبو طالب لـ«كونا» إن هذه الحملة الإنسانية تأتي «وفاء» للمغفور له سمو الأمير الراحل وهي عبارة عن طرود تضم 11 صنفا غذائيا أساسيا.

