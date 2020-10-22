تقي: جدولة تشغيل المصانع وإعادة تدوير الإطارات

وطن النهار

قام نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والأعضاء مشعل الحمضان، مها البغلي، د. حسن كمال، أحمد هديان بزيارة الى موقع مشروع اعادة تدوير الاطارات المستعملة في منطقة السالمي لأجل تقصير أمد وجود الإطارات المستعملة دون أي إجراء للاستفادة منها خاصة وأن المجلس البلدي هو من يخصص تلك المواقع لإقامة مثل تلك المشاريع عليها.

وفي هذا الشأن عبر عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان عن استيائه من كمية الإطارات الملقاة في الصحراء وبشكل عشوائي واصفا المشهد بأنه بحر من الإطارت محذرا من تكرار كارثة الإطارات التي وقعت في رحية عام 2012 مطالبا بحل مشكلة بحر الإطارات القابع في الصحراء بأسرع وقت إما عن طريق تسريع قرارات ترخيص مشاريع تدوير الإطارات ومحاولة الضغط على الحكومة بشراء منتجات المصانع القائمة حاليا بشكل تستفيد منه الجهات المعنية كأن تستعمل تلك التدويرات في رصف الشوارع المطاطية خاصة وأن وزارة الأشغال رافضة لهذه الفكرة علما بأن بعض الدول المجاورة تستخدم هذه التقنية.

وطالب الهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة وبلدية الكويت بالعمل على الاستفادة من مشاريع تدوير الإطارات المستعملة وأن يكون للإطارات التي تتخلص منها الاسواق يوميا مصب يجمعها بشكل مقنن ومدروس حيث ان الأسواق تتخلص من 3000 إلى 4000 إطار مستعمل يوميا وألا ترمى بشكل عشوائي حيث لا رقابة على عملية التخلص من تلك الإطارات.

من جهتها قالت عضو المجلس البلدي مها البغلي خلال الجولة أمس في موقع السالمي للاطارات والذي خصصه المجلس البلدي للهيئة العامة للصناعة بمساحة 2 مليون متر مربع لتجميع الاطارات التالفة وذلك تجهيزا لتقطيعها واعادة تدويرها ولمصانع متعددة لاعادة تدوير النفايات. حيث تم نقل حوالي 20 مليون اطار من منطقة رحية خلال السنتين الماضيتين من قبل شركات محلية، ولاتزال هناك كمية متبقية بانتظار تأهيل شركات اخرى لنقلها الى منطقة السالمي.

وأشارت إلى انه مع تكدس ملايين الاطارات في السالمي وعلى مساحات كبيرة ومتلاصقة فإن خطر تعرضها لحوادث الحرائق هو هاجس دائما يثير قلقنا حيث ان اندلاع حريق بسيط في هذه المنطقة النائية قد يتسبب في حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها وتتسبب في تلوث خطير للهواء مؤكدة ان الحريق الذي اندلع الاسبوع الماضي نتج عنه ادخنة داكنة كثيرة وصلت رائحتها الى بعض المناطق السكنية حسب ما ذكر لي بعض المواطنين.

وأكدت ان هذا التلوث خطر جداً ويثير القلق على الصحة العامة لذا نتأمل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة الاسراع بترسية عقود شركات اعادة تدوير الاطارات لإخلاء موقعي السالمي ورحية من الاطارات بالكامل، كما نرجو من بلدية الكويت الإسراع بتسليم المواقع المطلوبة لهذه المشاريع ليتسنى لهيئة البيئة وهيئة الصناعة بتنفيذ تلك المشاريع الهامة، حيث خصص المجلس البلدي في فبراير 2020 موقعا بمساحة 1.6 مليون متر مربع للهيئة العامة للبيئة في السالمي، كما نرجو من وزارة الاشغال العامة اعتماد منتجات مصانع اعادة التدوير في الطرق والمباني العامة دعماً لصناعة اعادة التدوير ولتطوير وضع ادارة النفايات في الكويت.

تصورات ومقترحات

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي إن ‏الزيارة كانت بناء على طلب أعضاء المجلس البلدي والتصورات والاقتراحات ‏والمعوقات والمتطلبات التي يمكن أن تدعم ‏تخصيص الموقع لإنشاء مصانع متخصصة لاعادة تدوير جميع انواع النفايات، مشيراً الى وجود بعض الملاحظات التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع خطة ‏وآلية لمعالجة المشكلة المستقبلية ‏وكيفية التعامل مع الاطارات خارج حدود المنطقة الصناعية ‏وتكون هناك منظومة متكاملة للسيطرة على الاطارات التالفة بشكل يومي.

‏واضاف «بدأنا الحديث مع المصانع الموجودة لوضع جدول زمني لآلية تشغيل المصانع وبحث الطاقة الاستيعابية لاعادة تدوير الإطارات المتراكمة في المنطقة، مبيناً ان المواد يمكن الاستفادة منها وهناك مصانع بالفعل بدأت انتاج بعض مواد من الاطارات التالفة ‏ولكن بطاقة استيعابية متواضعة لعدم وجود الكهرباء ‏كونها اهم العناصر الرئيسية لتشغيل المنطقة.‏

وتابع تقي أن سلامة المنطقة الصناعية اهم من جميع الامور خاصة بعد الحوادث التي شهدتها المنطقة من حرائق قد تكون لها نتائج كارثية. موضحاً ان هناك تعاونا ‏وتنسيقا مع الادارة العامة للإطفاء لدراسة القواعد السليمة ‏التي ينبغي ان تلتزم بها المصانع ومن شأنها أن تحافظ على سلامة المنطقة من اي حوادث.

‏وذكر تقي انه تم البدء بعملية تسوير المنطقة بالكامل ووضع سياج ‏حديدية وترابية لتجنب الدخول والخروج العشوائي في المنطقة، ‏قائلاً إن وجود أعضاء المجلس البلدي لتوضيح المشكلة التي تعاني منها الإطارات وأنها بحاجة إلى مكان مخصص لتجميعها بدلاً من تراكمها داخل المنطقة الصناعية ‏، فضلاً عن حاجتها لدعم التشريعات والاقتراحات التي تنظم هذا الجانب.

