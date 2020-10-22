البلدية أزالت المخيمات المخالفة في بر الأحمدي

وطن النهار

شنت البلدية حملة لإزالة المخيمات المخالفة لقرار منع التخييم لهذا العام، حيث بدأت الحملة في المخيمات في بر الأحمدي والمحاذي لمدخل شركة نفط الكويت «بر السناتر» حيث تم دك عدد من المخيمات المخالفة وتسويتها بالارض بالاضافة إلى فك الخيم ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمخيمات وتحويلها لحجز البلدية.

وقامت لجنة المخيمات الربيعية امس بجولة ميدانية برئاسة نائب المدير العام لشؤون المحافظات «حولي- الأحمدي»- رئيس لجنة المخيمات الربيعية فهد الشتيلي على مختلف مواقع التخييم بالبلاد للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات المتخذة وازالة المخيمات المقامة.

وقال الشتيلي على هامش الجولة، انه تم تشكيل فرق عمل لمعاونة اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء في مواجهة «كوفيد- 19» المستجد - وحث المواطنين اتباع التعليمات الصحية لتجنب الاصابة بهذا الوباء متمنيا للجميع السلامة.

واكد ان عملية الازالة تأتي تنفيذا لقرار منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات. ومن جانبه، قال مدير إدارة النظافة في بلدية محافظة الأحمدي فيصل العتيبي بدأنا في حملة لإزالة المخيمات المخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بمنع إقامة المخيمات الربيعية لهذا العام، مبينا أن هناك عددا من المواطنين خالفوا قرار مجلس الوزراء ولوائح البلدية في نصب خيامهم والتخييم بمخالفة للقانون، وبذلك ستكون هناك إزالة فورية لهذه المخيمات دون إي إنذار مسبق.

ولفت الى إن منع التخييم هو من الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أن حملة الإزالات مستمرة من تاريخ امس وحتى إنتهاء موسم التخييم المعتاد، وكل شخص وضع مخيم في الفترة هذه نقول له بادر بإزالة مخيمك قبل ان تصله الازالة وتصادر ممتلكات المخيم وتحجز في حجز البلدية وتتم مخالفة صاحب المخيم ان رغب في استعادة ممتلكاته، والقانون سيطبق على الجميع.

وبدوره، قال رئيس قسم مراكز النظافة في بلدية محافظة الأحمدي خالد المري نقوم الآن بحملة لإزالة جميع المخيمات في محافظة الأحمدي كما نطلب من أهالي المخيمات أن يتعاونوا معنا في إزالة مخيماتهم المخالفة وهو منع التخييم وإزالة جميع المخيمات. يذكر ان احدى دوريات الداخلية رافقت البلدية في عمليات الازالة.

