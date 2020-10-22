وزير البلدية: إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات

وطن النهار

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم مدير عام البلدية إلى إلزام مقاولي البناء بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الانشائية وانقاض البناء وجميع المخلفات الناتجة من اعمال الهدم او تشييد المباني أو ترميمها أوصيانتها وذلك للحد من مشكلة إلقاء مخلفات الاعمال الانشائية وانقاض البناء في الساحات والاماكن غير المخصصة لها مما يتسبب في الاضرار في النظافة العامة والبيئة وتشويه المنظر العام. وقال الجاسم انه وجه خطاباً الى مدير عام البلدية متضمنا مشروع قرار لجنة السلامة بتعديل المواد 1 و19 و20 من قرار لجنة السلامة رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة بما يتناسب مع الزام القائم بالعمل بوضع حاويات في مواقع العمل لتجميع النفايات الانشائية وانقاض البناء وجميع المخلفات التي تخلفها تلك الاعمال مع تضمين ذات المقترح كل من مشروع لائحة البناء ومشروع لائحة تصنيف المقاولين محل الدراسة لدى الجهاز التنفيذي. وشدد الجاسم على ضرورة العمل على إقرار التعديلات على اللائحة بصفة الاستعجال واتخاذ اللازم وفق النظم لادخال التعديل المقترح المشار اليه.

وكشف عن انه سيقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن إحالة نسخة من المخالفات التي تسجلها البلدية ضد المخالفين إلى الهيئة لتقوم هي الأخرى بتطبيق عقوباتها على المخالفين.

