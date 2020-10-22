آراء

البعض يعاني من زوجته فيقول، تجرحني بلسانها المسيطر على حياتي، تبحث عن عيوبي وتذكرني بها، تتذمر وتقارن حياتها بحياة غيرها، تصرف أموالها على الماديات التافهة، لا تهتم بشؤون المنزل وتربية الابناء، تهمل انوثتها داخل البيت، تعاني من الشك والغيرة المفرطة، تبث اسرارنا ومشاكلنا لأهلها، وكلما زادت المشاكل تقول لي بدم بارد: طلقني.

والآن ما هو الحل؟

ابحث عن اسباب المشاكل قد تكون انت السبب، فهذا اختيارك واختيارها، وليس كل النساء هكذا.

الحياة الزوجية بطبيعتها لا تخلو من المشاكل، اجلس معها على طاولة الحوار وابحثا عن الحلول، واتخذا القرار المناسب لكما افضل من استمرار المشاكل ككرة الثلج المتدحرجة التي تدمر كل شيء أمامها.

