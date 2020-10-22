أخيراً أسدل الستار.... على مجلس 2016

آراء

أخيرا أُسدل الستار وتم الاعلان عن نهاية مجلس الأمة 2016، والذي اعتبره الكثيرون الأسوأ في تاريخ الكويت البرلماني من ناحيتي الرقابة والتشريع، فرقابته لم تكن من أجل الصالح العام ولكن مجرد تصفية حسابات وتسجيل مواقف ولابراء الذمة، بدليل أن كل الاستجوابات طلعت «تيش بريش»، أما تشريعيا فحدث ولاحرج لم يقدم هذا المجلس أي شيء وحتى القوانين التي أقرها كانت بشروط وتعديلات حكومية بحتة، مثل قانون التقاعد وقانون الاستبدال وأضعاف رواتب المتقاعدين، ولم يستطع هذا المجلس تقديم أي قانون تلمسه المواطن وخفف عن كاهله ورفع عنه الهموم والأعباء الكثيرة.

لهذه الأمور كانت أغلبية المواطنين تنتظر بفارغ الصبر نهاية مدة هذا المجلس الذي لم يكن بالمستوى المطلوب، فأغلب النواب صمتوا أربع سنوات وصحوا في اخر اسبوعين من عمر المجلس وقاموا بتقديم المقترحات الشعبوية التي يرون بأنها لم تمر لضيق الوقت وعدم موافقة الحكومة عليها، كتعديل النظام الانتخابي وتأجيل أقساط المواطنين وكلها «طار بالهوى شاشي»، واذا أراد المواطنون أن تترجم أمنياتهم وطموحاتهم وتتحول الى حقيقة وواقع ملموس عليهم حسن الاختيار بالانتخابات المقبلة، وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن وأمنياته وأن يتناسوا مصالحهم الشخصية هذا اذا أرادوا أن تكون الكويت وأهلها بصورة أفضل.

شخصيا أشك في ذلك لأن أغلب المواطنين ينسون كل ذلك وستكون الاختيارات حسب القبيلة والطائفة والمصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطن وستعود «حليمة لعادتها القديمة»، وهي «التحلطم» و«التذمر» و«القرقة» بوسائل التواصل الاجتماعي بعد أشهر من عمر المجلس الجديد، وكم أتمنى أن يكون للناخب رأي عكس توقعاتي ويصوت من أجل الكويت وأهلها والمصلحة العامة ويضع أمام عينه أداء وانجاز المجلس الأخير، وكم أتمنى أن يكون احساسي خطأ وأن يكون الناخب الكويتي قد وصل الى الوعي الانتخابي الذي يحقق طموحاته ويحقق أمنياته التي طال انتظارها.

وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأدعوه عز وجل أن يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء اللهم آمين.

