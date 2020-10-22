الاخيرة

أعظم الطرق التي استخدمها الرئيسان العظيمان رونالد ريغان ومارغريت تاتشر لتنشيط اقتصاداتهما وحل اشكالاتهما هي DE-REGULATION حيث اكتشفا أن البشر يميلون للإكثار من الممنوع ووضع القيود ثم يصبحون أسرى وعبيداً لتلك المعوقات والممنوعات حالهم حال من يريد السباحة وهو مقيد يديه خلف ظهره.

الكويت بحاجة ماسة إلى تشكيل لجنة مختصة تقوم بفحص التشريعات والقوانين والإجراءات البيروقراطية شديدة التعقيد التي غلت يد الكويت وتسببت بتخلفها ومنعها من منافسة الشقيقات بالخليج بعد أن هجرت رؤوس الأموال الكويتية الكويت للبلدان التي تفرش السجاد الأحمر لرجال الأعمال.

وأول التشريعات الواجبة الإلغاء هو تشريع الأراضي العامة الذي أوقف مشاريع القطاع الخاص التي انطلقت قبله وضرورة استبداله بتشريع يوفر بأسهل الطرق الأراضي العامة للمستثمرين والمطورين في أراضينا الصحراوية التي لا قيمة لها دون تطويرها من قبل المطورين والمستثمرين.

آخر محطة:

1- الكويت بلد فريد يبخل بأراضيه على المشاريع الاستثمارية المدرة للأموال والسكنية إلا أنها تقدمها بسخاء شديد لمزارع لا زرع فيها وجواخير لاماشية فيها وإسطبلات لا خيل فيها ومناحل لا نحل فيها.

2- من أسوأ القوانين التي شرعت بالعالم قانون الخصخصة الكويتي الذي منح الطيار الكويتي فرصة أن يعمل بنفس راتبه ومزاياه كموظف في الحكومة والأمر ينطبق بالطبع مستقبلاً على الطبيب والمهندس... إلخ حال تخصيص المستشفيات والمكاتب الهندسية!

