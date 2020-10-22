«سياحة كورونا» في بريطانيا.. اختبار بـ 20 دقيقة وإلغاء الحجر

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قررت بريطانيا تحويل تقنيات الحرب على فيروس «كورونا» الى ادوات دعم لانعاش قطاع السياحة المتضرر قبل موسم اعياد الميلاد في ديسمبر اضافة الى تقليص فترة الحجر الصحي الذي تفرضه على القادمين اليها.ويقدم مطار «هيثرو» فحصا جديدا للكشف عن فيروس «كورونا» للمسافرين المغادرين والقادمين تظهر نتيجته في 20 دقيقة فقط وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

ويقدم هذا الاختبار الجديد فرصة لانعاش صناعة السفر وقطاع السياحة في واحدة من اهم مدن العالم السياحية التي تأثرت بالوباء. وقال وزير النقل غرانت شابس، ان الاختبارات اليومية السريعة ربما تؤدي الى انهاء الحجر الصحي تماما، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة لتقليص فترة الحجر الصحي الى 7 ايام بحلول الأول من ديسمبر المقبل. وتفرض السلطات البريطانية حاليا حجرا صحيا اجباريا على القادمين اليها لمدة اسبوعين.

ويساهم الاختبار الجديد في الحد من فترات الحجر الصحي الطويلة، كما يساعد المسافرين للفحص قبل السفر الى البلدان التي تتطلب فحصا مسبقا قبل الرحلة بفترة قصيرة.

وقال شابس في مؤتمر صحافي، ان الحكومة تجري محادثات ايضا مع الولايات المتحدة بشأن تجربة اختبارات ما قبل المغادرة بين البلدين، مؤكدا ان المسؤولين يحاولون ايجاد مجموعة متنوعة من الخيارات لتعزيز السفر الجوي. ودمر «كورونا» صناعة السفر في العالم بسبب القواعد الصارمة التي فرضتها الدول واغلاق المطارات وهو ما كبد شركات الطيران والقطاعات السياحية خسائر بالمليارات.

وفي حال نجاح هذ1 الاختبار في «هيثرو» احد اكبر مطارات العالم واكثرها ازدحاما فقد يتم اعتماده دوليا لالغاء الحجر الصحي تماما.

