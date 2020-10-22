بشرى علمية للأمهات.. رياض الأطفال «آمنة»

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أظهرت دراسة حديثة اجرتها جامعة «ييل» الأميركية المعنية بالدراسات الصحية للصغار ان ذهاب الأطفال للحضانة لايساعد على انتشار فيروس «كورونا» اذا تم اتخاذ التدابير الصحية اللازمة. ونشرت الجامعة نتائج الدراسة التي تحمل اخباراً سعيدة للأمهات، في مجلة «طب الأطفال» التابعة للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

وما يمكن اعتباره طمأنة للأمهات هو ان الدراسة قد اجريت على عينة تجاوزت 57 الف طفل في روضات لمقدمي خدمة رعاية الأطفال في جميع الولايات الأميركية. وشملت الدراسة اطفالا ذهبوا الى روضة اطفال اقل من 6 سنوات بسبب عمل اولياء الأمور مقارنة بآخرين بقوا في منازلهم خوفا من الاصابة بفيروس «كورونا».

وأكدت الدراسة بصورة واضحة ان نسب الاصابة بين الأطفال الذين يذهبون الى الروضة يوميا تحت السيطرة تماما وغير مثيرة للقلق، بشرط اتخاذ اجراءات الوقاية والتدابير الصحية اللازمة.

ويقول د.والتر غيليام الباحث الرئيسي والمشرف العام على دراسة جامعة «ييل» بولاية كونيتيكت، ان من اهم المؤشرات الرئيسة للدراسة هي عدم اصابة الأطفال، في حين ان انتشار الفيروس كان ملفتا بين كبار السن.

وأشارت الدراسة الى ان عدد الأطفال المصابين بالفيروس يقدر بحالة واحدة من بين كل 10 اصابات. وفي الوقت نفسه، لاتظهر على تلك الحالة اعراض قوية للفيروس، وربما يصاب الطفل بفيروس «كورونا» دون ظهور اعراض.

