عرض أزياء «كوفيدي»

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انطلق اسبوع عرض ازياء «مرسيدس-بنز في روسيا» في اطار اسبوع الموضة في موسكو امس.

وبسبب وباء كورونا، تم نقل عروض هذا الموسم من صالة العرض في موسكو الى مواقع خاصة مع بث عبر الانترنت. ويتفرد هذا الموسم بجدول عرض يشمل بثا مباشرا من مدن ودول اخرى. كما ستستضيف هذه الفعالية عرضًا جماعيًا لمصممي ازياء من اندونيسيا، وستقدم مجموعاتها علامات تجارية من الأرجنتين وبريطانيا وبيرو والولايات المتحدة. وقال الكسندر شومسكي، رئيس الغرفة الوطنية للأزياء في روسيا: «لقد منح «الواقع الكوفيدي» الجديد «أسبوع الموضة لمرسيدس- بنز في روسيا» الفرصة لتجربة تنسيقات اسبوع الموضة لعام 2020 بشكل لم يسبق له مثيل. هذا اول اسبوع الموضة الافتراضي الذي يوحد يبن منصات عروض ازياء في الوقت الفعلي من ستة مواقع جغرافية».

