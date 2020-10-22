أسرار لفقدان الوزن

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حتى تنجح في إنقاص وزنك، لا يتعين عليك تقديم تضحيات كبيرة وحرمان نفسك من كل الأطعمة التي تحبها. يكفي أن تتبع بعض العادات وتجعلها روتينا يوميا بشكل تدريجي.

وفي تقرير نشرته مجلة «أزاد سالود» الإسبانية، قالت الكاتبة كارمن أوتيغي إن الكثير من الطرق المتبعة في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون قد تسبب أضرارا جانبية خطيرة، وقد تؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الوزن. لكنها قدمت 9 خطوات صحية آمنة، تتطلب قليلا من الجهد والمثابرة للتخلص من الوزن الزائد:

1- شرب كمية كافية من الماء.. شرب كمية كافية من الماء يساعد في الشعور بالشبع، كما تساعد المشروبات الطبيعية مثل الشاي في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي إنقاص الوزن.

2- استبعاد السكر.. خلال العقود الماضية، تم التركيز بشكل مبالغ فيه على علاقة الدهون بزيادة الوزن، لكن الواقع أن استهلاك السكر هو السبب الأول في السمنة.

3- تناول الطعام ببطء.. حين تأكل بسرعة لا تصل إشارة الشبع إلى الدماغ بالسرعة الكافية، لذلك قد تكون المعدة ممتلئة ومع ذلك يستمر الشخص في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي عدم مضغ الطعام جيدا إلى مشاكل في الهضم.

4- الأكل دفعة واحدة.. من الخطأ أن نضع القليل من الطعام على المائدة ثم نضيف المزيد منه على دفعات. بهذه الطريقة لن نتحكم في كمية الطعام المستهلكة بشكل جيد، لأننا قد نفرط في الأكل دون أن نشعر بذلك. الأفضل أن نضع الكمية المطلوبة في الطبق، ونأكل دفعة واحدة.

5- تجنب المنتجات المصنعة.

6- الحفاظ على نظام غذائي متوازن.. الحفاظ على نظام غذائي متوازن مفتاح آخر لفقدان الوزن، وهذا يعني أن تأكل كل ما يطيب لك بنسب متوازنة، بشرط أن يكون طعاما طبيعيا وليس مصنعا. من المهم جدا تناول الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب والمكسرات والبذور، فضلا عن مصادر البروتين مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك.

7- تحويل العادات الصحية لروتين يومي.

8- تجنب التوتر.. بسبب زيادة إفراز الكورتيزول نتيجة التوتر، تتأثر عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يجعل بعض الأشخاص يشعرون بالجوع ويأكلون المزيد من الطعام بين الوجبات.

لذلك تجنب التوتر من أجل ألا يزيد وزنك.

9- الراحة.. تعتبر الراحة عاملا ضروريا في العناية بالجسم والحفاظ على الصحة وتجنب السمنة. من الضروري أن يحصل الجسم على ما يكفي من الراحة ليكون في حالة توازن ولتجنب التوتر، كما أن هناك أدلة قوية على وجود علاقة مباشرة بين قلة النوم والسمنة.

