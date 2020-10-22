مرسوم ضرورة لضمان القروض تحاشياً لإفلاسات متوقعة

مال وأعمال

توقعت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان تتجه الحكومة للتفكير في اصدار مرسوم ضرورة لقانون ضمان التمويل الحكومي، حتى لا تنفجر فقاعة تمويل متضرري كورونا في وجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة,

وبينت المصادر ان 30 في المئة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت على شفا الافلاس وتحتاج لعلاج فوري، مضيفة ان مراسيم الضرورة باتت ملحة للخروج من دائرة العجز المالي وانقاذ الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مصيدة التعثر والافلاس.

وأفادت المصادر ان قانون ضمان التمويل الحكومي يظل خطوة مطلوبة قانونا وماليا لتلافي ننائج قرار الدوله اقفال الاسواق ومنع غالبية النشاط التجارية الذي عانته العديد من القطاعات وكبدها خسائر فادحة قدرتها مصادر اقتصادية بحدود تقترب من 6 مليارات حتى الآن.

وأضافت ان كلفة انقاذ تلك الشركات التي كانت تعتمد على مبيعاتها اليومية للوفاء برواتب الموظفين لديها وتكاليف الايجارات المستحقة عليها وباقي التزامات العمل النقدية عليها.

وأشارت ان القانون ضرورة لتفادي افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة من تفادي الافلاس والانهيار بسبب قرارات الدولة.

وأضافت ان المطلوب تطبيق القانون بأسرع وقت لمساندة الشركات المستحقه للدعم وان تكون اجراءات تنفيذه سهله وغير معقدة.

وكشفت المصادر النفاب ان التفكير في اصدار مراسيم ضرورة للدين العام وضمان التمويل يمثل احد الأساسيات الرئيسية التي يمكن من خلالها مواجهة العجز المالي المزمن في ميزانية 2020/2021 والمقدر بحدود 14 مليار دينار وفق ما اكدته تقارير دولية، بالاضافة الى حماية اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار والافلاس.

وأضافت ان ضآلة الدعم الحكومي لمتضرري من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يمثل طوق نجاة للبيئة الاقتصادية التي من المتوقع ان تشهد ضرراً بالغاً في حال استمرار تجاهل معاناة القطاعات الاقتصادية وارتفاع وتيرة الاغلاق والتقاضي امام المحاكم من قبل الدائنين.

وأشارت المصادر باقتضاب ان القطاع الخاص، لم يعد بامكانه تحمل المزيد، بسبب ارتفاع كلفة الحظر الجزئي والكلي وزيادة الخسائر الكبيرة التي تعانيها تلك الشركات منذ مارس الماضي، ناهيك عن فقدان آلاف الوظائف وتضرر الكثير من القطاعات بسبب هذا التوجه وزيادة درجات الافلاس.

وقالت الكثير من الشركات المالية الكبيرة والصغيرة، ضحت بالكثير من الأرباح بسبب المخصصات التي تم تجنيبها لمواجهة تداعيات «كورونا».

