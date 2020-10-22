بسبب الاحتكار.. هل تختفي شركة غوغل؟

مال وأعمال

تواجه «عملاق التكنولوجيا» غوغل واحدة من اكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين، حيث تقاضي وزارة العدل الأميركية الشركة الرائدة بسبب «سلوك مضاد للمنافسة». وزارة العدل الأميركية اقامت دعوى قضائية ضد شركة غوغل تتههما بـاستخدام اساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على مكانتها، واحتكار سوق محركات البحث على الانترنت وأنشطة الاعلانات ذات الصلة. وفي الواقع فان غوغل تستحوذ على اكثر من 92 في المئة من سوق محركات البحث عالميا، وكي تصل الى هذه المكانة، قامت بصفقات حصرية للسيطرة على السوق وسد الطريق على اي شركة تحاول المنافسة في نفس المجال. ففي سوق الهواتف الذكية، تستحوذ غوغل على 95 في المئة من سوق محركات البحث من خلال وضع محركها محرك البحث الرئيس سواء على انظمتها للتشغيل، آندرويد، او على انظمة تشغيل اجهزة الآيفون، حيث تدفع غوغل ما يصل الى 8 مليارات دولار سنويا الى ابل مقابل هذا الامتياز. وكما هو الحال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر حيث يعد محرك بحث غوغل هو المحرك الرئيسي على اغلب المتصفحات المختلفة وبحصة تصل الى 87 في المئة عالميا. ومن وجهة نظر الحكومة الأميركية، فان السماح لشركة غوغل بمواصلة طرقها المانعة للمنافسة، سيؤدي الى فقد الموجة التالية من المبتكرين، وقد لا يستفيد الأميركيون ابدا من ظهور شركة مماثلة لغوغل مستقبلا. أما الشركة نفسها فترى ان خطوة الحكومة معيبة للغاية، ومن شأنها الاضرار بالمستهلكين فعلا،لأنها ستدعم بشكل مصطنع خيارات البحث منخفضة الجودة وترفع اسعار الهواتف.