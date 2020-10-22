الصقر: نأمل تفعيل دور القطاع الخاص

مال وأعمال

تمنى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، أن تحقق الكويت التقدم المنشود في جميع المؤشرات الخاصة بإصلاح بيئة الأعمال لتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أفضل في العملية التنموية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.

وأكد الصقر خلال استقباله الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجه، حرص «الغرفة» على استمرار التعاون المثمر مع مكتب البنك الدولي في الكويت للمساهمة في إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وثمن الدور الكبير الذي يقوم به مكتب البنك الدولي والتعاون المستمر مع كل الجهات الرسمية في الكويت من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. من جانبه، قدم الخوجه التهنئة للصقر بمناسبة توليه رئاسة مجلس إدارة الغرفة، متمنياً له ولكل أعضاء مجلس الإدارة التوفيق والنجاح في مهمتهم لخدمة الاقتصاد الكويتي، مشيداً بالدور الذي تقوم به الغرفة وتعاونها المستمر مع البنك الدولي لدعم الشراكة الاستراتيجية مع الكويت، مستذكراً الدور الكبير الذي قامت به من خلال استضافتها لملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية في ديسمبر 2019، وكذلك مساهمتها الكبيرة في عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية الكبرى من مختلف دول العالم. وأضاف أن علاقة البنك الدولي مع الكويت علاقة تاريخية بدأت منذ عام 1961، حيث تم في ذلك الوقت إعداد تقرير عن حالة الاقتصاد في الكويت ومساعدة الحكومة في تحديد الأهداف والبرامج التنموية. وأضاف الخوجه أن من أبرز المحطات في تلك العلاقة افتتاح مكتب للبنك الدولي في الكويت عام 2009، حيث ساهم المكتب في تحديث العديد من التشريعات والقوانين في مجالات مختلفة. وذكر الخوجه أنه في إطار التعاون المشترك مع حكومة الكويت فقد تم تقديم وثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية الوطنية التي تم الانتهاء من إعدادها في مارس 2020، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تحسين أداء القطاع العام وتقوية جهود تنمية القطاع الخاص من أجل زيادة تنويع الأنشطة الاقتصادية.

