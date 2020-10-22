قراصنة غامضون يسرقون الشركات

مال وأعمال

BBC: دشّنت عصابة من القراصنة حملة تبّرع بأموال مسروقة لصالح مؤسسات خيرية، في تصرّف هو الأول من نوعه في عالم جرائم الانترنت على نحو حيّر الخبراء.

وتقول عصابة القراصنة التي تحمل اسم «دارك سايد» (أو الجانب المظلم) انها بعد ان استولت على ملايين الدولارات من الشركات، تريد الآن انفاقها في سبيل «اصلاح حال العالم».

ونشرت مجموعة قراصنة «دارك سايد» على ما يعرف بـ «شبكة الويب المظلمة» ايصالات بمبالغ عملات رقمية مشفرة تعادل قيمتها 10 آلاف دولار، كتبرع لمؤسستين خيريتين، احداهما هي «تشلدرن انترناشونال»، والتي اعلنت بدورها انها لن تحتفظ بتلك الأموال.

وأثارت هذه الخطوة دهشة وحيرة على الصعيدين الأخلاقي والقانوني. وادعى القراصنة يوم 13 اكتوبر في منشور على مدونة انهم لا يستهدفون بهجماتهم الا الشركات ذات الأرباح الوفيرة، من خلال اختراق اجهزتها والحصول على فدية منها. وتصيب الهجمات انظمة تقنية المعلومات لدى الشركات المستهدفة بالشلل، حتى تدفع الشركات الفدية المطلوبة للمهاجمين. وقال القراصنة في منشورهم: «نرى انه من العدل ان تذهب بعض الأموال التي تحصلنا عليها من هذه الشركات الى المؤسسات الخيرية».

وأضافوا: «مهما كان مقدار الشر الذي تظنون ان اعمالنا تنطوي عليه، فانه يسعدنا ان نسهم في تغيير حياة شخص ما. اليوم ارسلنا اول دفعة من التبرعات».

ونشر القراصنة ايصالات ضريبية تلقَوها اثر قيامهم بتحويل 0.88 بيتكوين (10,355.75 دولار) الى مؤسستين خيريتين هما «ذا ووتر بروجكت، وتشلدرن انترناشونال».

وتدعم مؤسسة تشلدرن انترناشونال اطفالا وعائلات ومجتمعات في الهند، والفلبين، وكولومبيا، والاكوادور، وزامبيا، وجمهورية الدومينيكان، وغواتيمالا، والهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم تشلدرن انترناشونال لبي بي سي: «اذا كانت التبرعات مرتبطة بقراصنة، فلا ننوي الاحتفاظ بها».

