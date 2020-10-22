«Ooredoo الكويت» رفعت مستوى الخدمات الرقمية

مال وأعمال

أطلقت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، منتجها الجديد كلياً «شامل برو» يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020. وقد أقيمت الفعالية في المقر الرئيس للشركة في برج Ooredoo، في مدينة الكويت.

وحصلت Ooredoo الكويت على ثمار عملها الدّؤوب حيث صرحوا بفخر بأنهم كسبوا أكثر من 1000 عميل جديد لمنتج «شامل برو» في أول يومين من إطلاقه. لم تتوقف Ooredoo عن إبهار عملائها بمنتجاتها وخدماتها وباقاتها المميزة والفريدة حتى يومنا هذا، وقد جاء «شامل برو» مؤكداً على تقديم تجربة عملاء رقمية استثنائية من خلال باقاته الثلاث المختلفة ومميزاته التي تم تصميمها وفقًا لاحتياجات ورغبات السوق الاستهلاكي المحلي ومتطلباته المتعلقة بالعديد من جوانب الحياة مثل السفر أو الترفيه أو الألعاب الالكترونية.

وخلال فعالية اطلاق منتج «شامل برو» تم عرض باقاته الثلاث ومميزات كل باقة بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى إبقاء الضيوف مستمتعين من خلال سلسلة من الأنشطة التفاعلية الممتعة وتقديم العديد من الهدايا المجانية القيمة مثل؛ أحدث الأجهزة والقسائم الرقمية وبطاقات هدايا iTunes وبطاقات هدايا Google Play وبطاقات هدايا PlayStation وأجهزة راوتر Huawei وكاميرات Arlo والعديد من القسائم الإلكترونية.

وخلال الفعالية، شارك مسؤولون من Ooredoo الكويت بمن فيهم، عبد العزيز البابطين - الرئيس التنفيذي؛ وتابان تريباثي – رئيس قطاع التسويق، ومجبل الأيوب - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي؛ ويوسف الشلال - مدير التسويق ؛ وفاطمة دشتي - مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي، معلومات دقيقة حول «شامل برو» الجديد كليًا، بما في ذلك باقاته الثلاث المختلفة وهي؛ Shamel Pro 25 و Shamel Pro 35 و Shamel Pro 45 ومزاياها غير المحدودة.

وابتداءً من 25 ديناراً، تنفرد باقات «شامل برو» بمزايا إضافية مختلفة بما في ذلك ؛ الحصول على أحدث الأجهزة المحمولة، والاستمتاع بأرقام بريميوم، وخيارات أقساط مرنة للأجهزة المختارة من خلال اختيار فترة الأقساط المناسبة للعميل والتي تتراوح من 3 إلى 36 شهراً، وعدم فرض رسوم دفع اضافية عندما يتجاوز العملاء سعة الانترنت والمكالمات المحلية، وامكانية تجميد الخط لمدة ثلاثة أشهر وإمكانية نقل الخط إلى شخص آخر، بالإضافة إلى إمكانية شراء الجهاز نقداً بأفضل سعر في الکويت والمزيد. وبالتالي، سيكون «شامل برو» متاحًا لعملاء Ooredoo الكويت الجدد والحاليين مع باقات شهرية تبدأ من 25 ديناراً فقط مقابل انترنت 5G بدون توقف، ومكالمات محلية وانترنت تجوال بدون توقف،

وحتى 720 ديناراً هدية من شركاء «شامل برو» منهم: أنغامي وstarzplay وosn بالإضافة إلى العديد من القسائم الالكترونية من التطبيقات الأکثر شهرة.

و يمكن للعملاء الاطلاع على خدمات شركة Ooredoo بالإضافة إلى عروضها الحصرية وبيانات الاشتراك الخاصة بهم عبر الإنترنت من خلال تطبيق MyOoredoo أو الموقع الرسمي للشركة www.Ooredoo.com.kw. كما يتواجد موظفو خدمة العملاء على مدار الساعة للإجابة على جميع الاستفسارات من خلال الرقم 121.

