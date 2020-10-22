هدفنا أن نكون المزود الرائد

مال وأعمال

تعليقاً على اطلاق المنتج، قال عبد العزيز البابطين، الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت: «هدفنا في «Ooredoo» هو أن نكون المزود الرائد في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة الرائدة في الكويت والتي تلبي كل احتياجات عملائنا، ومع إطلاق منتج «شامل برو»، نكون قد اتخذنا خطوة أخرى نحو قيادة الابتكار».

وأضاف: «اعتماد استراتيجيات مبتكرة جديدة تقدم تجربة رقمية مثالية هو الطريق الأصح والأمثل لتقديم تجربة عملاء فعالة. بل إن خلق وتحقيق قيمة لعملائنا هو عامل نجاح رئيسي بالنسبة لنا في Ooredoo».

إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي أقيمت، أظهرت الفعالية التزام «Ooredoo» قدرتها على الوفاء بوعد العلامة التجارية والمتمثل في «إثراء تجربة الأفراد الرقمية».

تواصل «Ooredoo» ابتكار منتجاتها وخدماتها وتحسينها بناءً على متطلبات العملاء المتغيرة، وتقديم خدمات مخصصة عبر الإنترنت.

