284 مليون دينار مكاسب البورصة في يومين

مال وأعمال

ربحت البورصة 284 مليون دينار خلال اليومين الماضيين على وقع موجة الشراء التي استهدفت في المقام الأول الأسهم القيادية وحالة التفاؤل التي سادت السوق مع اقتراب ترقية السوق وثقة المستثمرين بأداء السوق خلال الفترة المقبلة رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ومع ترقب موجة صعود قادمة بقيادة أسهم البنوك، استقرت القيمة السوقية الرأسمالية عند مستوى 33.656 مليار دينار مقابل 33.372 ملياراً بنهاية تداولات الاثنين الماضي.

وقد حققت أسهم البنوك 200 مليون دينار مكاسب سوقية رأسمالية من إجمالي الأرباح المحققة على السوق، مستحوذة بذلك على 70 في المئة من إجمالي المكاسب.

وفي السياق نفسه، واصلت البورصة، صعودها الجماعي الثاني على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام 0.50%، وسجل السوق الأول نمواً بنسبة 0.57%، وصعد المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» بنسبة 0.30% و0.32% على الترتيب.

وزادت سيولة السوق بنحو 4% لتصل إلى 65.2 مليون دينار مقابل 62.69 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 12.4% لتصل إلى 284.82 مليون سهم مقابل 253.51 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 11 قطاعاً ارتفاعاً أمس بصدارة الاتصالات بنمو نسبته 1.44%، بينما كان قطاع المنافع الخاسر الوحيد حيث انخفض عند الإغلاق بنسبة 0.30%.

وجاء سهم «المدن» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 39.62%، وذلك بعد عودة السهم للتداول بعد قيام الشركة بسداد رسوم الاشتراك السنوي.

وفي المقابل، تصدر سهم «المساكن» القائمة الحمراء بتراجع نسبته 11.42%، وذلك عقب تنفيذ 230 صفقة بحجم تداول إجمالي بلغ 10.51 ملايين سهم بقيمة 271.01 ألف دينار.

وتصدر سهم «بيتك» نشاط التداول بالبورصة على كل المستويات، وذلك بتنفيذ 1348 صفقة على عدد 26.2 مليون سهم بقيمة 18.25 مليون دينار، ليرتفع السهم في نهاية الجلسة بنسبة 0.58%.

وشهد السوق ارتفاعات في مستهل تعاملاته الصباحية، حيث صعد مؤشرها العام 0.61%، وارتفع السوق الأول 0.72%، وسجل المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.27% و0.28% على الترتيب. وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:40 صباح امس بتوقيت الكويت، نحو 64.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2860 صفقة حققت سيولة بقيمة 14.8 مليون دينار.

