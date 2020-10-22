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مال وأعمال

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في زمن «كورونا».. ثلث الفنادق قد تختفي!


كشفت دراسة جديدة أن ثلث الفنادق في الولايات المتحدة قد تتعرض للاختفاء بسبب جائحة فيروس كورونا، بسحب ما نشره موقع «ياهو فاينانس». ويتوقع حوالي 33 ? من مالكي الفنادق تسليم المفاتيح إلى المقرض أو الدخول في وضع بيع قسري، وفقاً لمسح أجرته جمعية مديري أصول الضيافة (HAMA) في 7 سبتمبر الماضي على 103 من أصحاب الفنادق. وقال لاري طرابلسي، عضو مجلس إدارة مجموعة: «HAMA» سيكون هذا السيناريو أشبه بيوم القيامة بالنسبة للفنادق حيث لا يمكن للمالك أن يتصالح مع المقرض. وأصبحت العلاقة المتأزمة مع المقرضين تشكل ضغوطا على أصحاب الفنادق، حيث قال 62? من أصحاب الفنادق إنهم قلقون بشأن قضايا رأس المال مثل ترتيبات التمويل مع شبكة من المقرضين والمستثمرين.


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