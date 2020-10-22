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مال وأعمال

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550 مليار دولار مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة


بعد انخفاض غير مسبوق في أبريل وانتعاش حاد في مايو ويونيو، واصلت مبيعات التجزئة الأميركية التعافي من الركود التاريخي الناجم عن جائحة كورونا في الربع الثالث بحسب ما ذكره موقع ستاتيستا. ووفقاً للتقديرات المسبقة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية 549.3 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 1.9 % عن مبيعات أغسطس و5.4 % عن إجمالي سبتمبر العام الماضي. وتعيد الزيادة الأخيرة مبيعات التجزئة إلى مسارها السابق للوباء، على الرغم من أنه يجب ملاحظة أن بعض تجار التجزئة لا يزالون بعيدين عن مستويات مبيعات العام الماضي.


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