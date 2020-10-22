«المتحد»: ربع مليون دينار جائزة «الحصاد»

مال وأعمال

مع الالتزام التام بجميع الإرشادات الوقائية من الجهات الصحية، قام البنك الأهلي المتحد بإجراء السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى من الحصاد الإسلامي، وأسفر السحب عن حصول الرابحة كريمة خضير كرم على 250 ألف دينار. وأشار البنك في بيان صحافي، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار كويتي في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار. وأهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين. إضافة إلى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.