الدخان للحجر داخل الكويت مع توفير فحص «PCR»

مال وأعمال

قام رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان ويرافقه بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بجولة تفقدية في مبنى الركاب رقم 4، وذلك للاطئنان على سير العمل في المبنى والسعي نحو تسهيل خط سير الركاب ودراسة تطبيق وتنفيذ الاجراءات المقترحة والاشتراطات الصحية عليهم من قبل الخطوط الجوية الكويتية بما يتناسب مع الاجراءات المعتمدة من قبل السلطات الصحية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالاجراءات التي تقوم بها الشركة في أنحاء المطار والاطلاع على الخدمات المقدمة لركاب الخطوط الجوية الكويتية الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم على أكمل وجه. وقال الدخان إن هدف الجولة أمس للاطمئنان على استعدادات الخطوط الجوية الكويتية لتطبيق الاجراءات المقترحة في حال موافقة السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني على تنفيذ الخطة المقترحة من شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة ، والتي تتضمن بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR مشيراً إلى أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا الاجراء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى. وأضاف الدخان أن تلك المقترحات ستسهل من عملية اجراءات سفر وخط سير الركاب وتطبيق الاجراءات الصحية عليهم كافة مبيناً أن تنفيذ تلك الاجراءات سيكون بشكل سلس ومرن مع الالتزام التام بتطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة والمعتمدة من قبل السلطات الصحية في دولة الكويت. وشدد الدخان على أن «الكويتية» تولي اهتماماً كبيراً في اتباع الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الارشدات الصحية للركاب في المطار والطائرات تجبناً للاصابة بفيروس كورونا المستجد اضافة إلى تواصل الشركة بشكل مستمر مع العملاء في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها المختلفة (تويتر – انستغرام) كذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة و تعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيراً التزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين.

ظروف طارئة بسبب الجائحة

ذكر الدخان بأن الخطوط الجوية الكويتية وقطاع النقل الجوي التجاري بشكل عام، يمر في الوقت الراهن بظروف طارئة تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تركت بالغ الأثر على هذا القطاع تحديداً من وقف تشغيل الرحلات التجارية واسترجاع تذاكر السفر للعملاء وغيرها من الآثار التي لاحقتها، مبيناً أن الشركة بكافة قطاعاتها وأسطولها المكون من طائرات حديثة ومتنوعة الطراز على اتم الاستعداد والجهوزية لإعادة افتتاح الوجهات التي كانت تشغَل لها سابقاً متى ما أتيح لنا ذلك.

جهود ملموسة لخدمة العملاء

شدد الدخان على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الموقر والسلطات الصحية بالبلاد، مثمناً في الوقت ذاته جهود السلطات الصحية والادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات وجميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي كوزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك الفعّالة والمبذولة في خدمة الوطن والمواطنين خلال الفترة الماضية.