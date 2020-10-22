«بوبيان»: اتفاقية مع أكبر منصة للتجارة

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة ExpandCart المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية لإنشاء المتاجر الرقمية الخاصة بأصحاب الأعمال والشركات ومتاجر التجزئة دون الحاجة إلى الاستعانة بأي خبرات تقنية وذلك في إطار استمرار استراتيجية البنك الخاصة بالتعاون مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه. وقال رئيس الابتكار والشراكات في بنك بوبيان حمد الفوزان «مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها قطاع الأعمال الرقمي ونمو التجارة الرقمية حالياً بالمنطقة يسعى بنك بوبيان دائما لتقديم جميع السبل لدعم وتحفيز عملائه من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للسوق».

وأضاف الفوزان من هذا المنطلق جاء التعاون مع منصة ExpandCart الرائدة في حلول خدمات المتاجر الرقمية والتسويق الرقمي لتمكين صاحب المشروع بإنشاء المتجر الإلكتروني الخاص به بنفسه، موضحًا «فكل ما عليه من خلال منصة ExpandCart باتباع خطوات بسيطة جداً وسهلة مثل إضافة المنتجات الخاصة به.

وأشار أن ريادة بنك بوبيان في مجال الخدمات المصرفية الرقمية يفرض عليه الدخول في شراكات مميزة مع الشركات التي تقدم خدمات تقنية رقمية مميزة وهو ما يميز منصة ExpandCart، حيث تعد من الشركات التي تقدم منتجات وخدمات رقمية تفاعلية تعمل على الهواتف الذكية باللغتين العربية والإنكليزية إلى جانب توفير أكثر من 20 خيارًا لخدمات الدفع والشحن، بالإضافة إلى إمكانية إدارة وتسويق المشروع من البداية من خلال استشارة فريق من خبراء ومهندسي المنصة يعملون باستمرار على توفير حلول مبتكرة لتطوير التجارة الرقمية.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة «ExpandCart» المهندس عمرو شوقي على أن الشراكة مع بنك بوبيان تعد واحدة من الخطوات الطموحة ضمن خطة الشركة للتوسيع والتعظيم من مكانتها واستثماراتها في سوق التجارة الإلكترونية، مشدداً على أن المنصة تسعى دائمًا نحو الاحترافية والتطوير وتقديم أفضل حلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وصرح مدير الاستثمار VC بشركة اجيليتي فهد الشطي، بأن هذه الشراكة بين كلاً من بنك بوبيان وExpandCart تظهر مدى تفوق البنك في دعم المشاريع لتواكب التطور العالمي و تيسير مفهوم التجارة الإلكترونية للعملاء وخاصة بعد ما حققته من مكاسب عديدة في ظل تطورات أزمة كورونا.

وأضاف الشطي: لقد قامت اجيليتي بالاستثمار بقطاعات التكنولوجيا لمواكبة التطورات السريعة في عالم قطاع التجزئة واللوجستية مما أدى إلى التعاون مع ExpandCart والتي تعد واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم العربي التى نجحت في استقطاب اكثر من 5000 تاجر حولوا نشاطهم إلى تجارة إلكترونية». يذكر أن قيمة التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغت 8,3 مليار دولارًا وهي تنمو بنسبة 25% سنوياً ومن المتوقع أن تصل إلى 28,5 مليار دولار بحلول علم 2022.

