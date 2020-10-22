دنيا سمير غانم انتهت من تصوير «تسليم أهالي»

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أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، انتهائها من تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، الذي يشاركها فيه الفنان هشام ماجد بعدما نجحا سويًا في حكاية ضمن حكايات مسلسل «بدل الحدوتة 3».

وتعود دنيا سمير غانم للسينما من فيلم «تسليم أهالي» إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من تقديم سلسلة من المسلسلات الدرامية في الأونة الأخيرة.

ونشرت دنيا صورة جمعته بفريق العمل لتعلن انتهاء التصوير، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»: «فركش فيلم #تسليم_أهالي يارب يعجبكم إن شاء الله»، وتوجه العديد من متابعيها في الوسط الفني بالتهنئة لها؟

ويدور قصة الفيلم في إطار كوميدي وينتظر ان يشهد مشاركة الفنانة دلال عبدالعزيز والدة دنيا سمير غانم في الفيلم كبطل رئيسي وكذلك والدها سمير غانم الممثل الكوميدي الكبير وشقيقتها الممثلة الشابة إيمي سمير غانم كضيفي شرف على هامش الفيلم.

