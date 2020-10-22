أحمد مالك يتصدر البوستر الرسمي لفيلم «حارس الذهب»

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يتصدر النجم المصري أحمد مالك البوستر الرسمي للفيلم الأسترالي «حارس الذهب» للمخرج والمؤلف رودريك ماكاي، والذي يحصل على عرضه الأول في العالم العربي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكان «حارس الذهب» قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال استحساناً عالمياً، اذ وصفته مجلة فارايتي بأنه تجربة ممتعة أخاذة، وقالت الغارديان «فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب»، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك اعجاب ومديح النقاد اذ كتبت عنه مجلة سكرين ديلي «مالك خاطف للأنظار في دور حنيف».

