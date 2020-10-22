الأمم المتحدة: دعم «كامل» للوساطة الكويتية

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، دعم المنظمة الدولية الكامل لوساطة الكويت من اجل انهاء الازمة الخليجية واقترح تأسيس منصة لبناء الثقة وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، اضافة الى انشاء بنية امنية اقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية. جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعنوان «الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي». ودعا غوتيريش، في افادته لأعضاء المجلس، دول الخليج الى «العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراعات». وأضاف غوتيريش ان «الوضع الاقليمي يؤكد الحاجة الماسة الى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات ومنع الصراع، وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد تدابير بناء الثقة القابلة للتطبيق، والتي يمكن ان تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأكد غوتيريش دعمه الكامل لـ»جهود الوساطة التي اطلقتها الكويت، برعاية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لتعزيز الحوار وحل التوترات بين اعضاء مجلس التعاون الخليجي». وأعرب عن امله بحل الخلاف قريبا، في وقت نحتاج فيه الى الوحدة لمواجهة تحديات عديدة في المنطقة.

من جهة ثانية قال الامين العام للامم المتحدة «منذ مايو 2019 ادى عدد من الحوادث الأمنية الى دفع التوترات الى مستويات جديدة، مما زاد من مخاوف اندلاع صراع اكبر.. وهذه تذكرة صارخة بأن اي سوء تقدير يمكن ان يفضي الى تصعيد كبير بالمنطقة» واستطرد «أكرر دعوتي لجميع الأطراف المعنية الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال التي يمكن ان تكون لها آثار مزعزعة للاستقرار». واقترح تأسيس «منصة مماثلة لعملية هلسنكي، تبدأ بتدابير لبناء الثقة، قد تشمل طرق مكافحة فيروس «كورونا» وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وضمان الملاحة البحرية دون عوائق وتسهيل الحج الديني». وعملية هلسنكي هي وثيقة صدرت عن مؤتمر عُقد بالعاصمة الفنلندية، عام 1975، لايجاد اسسٍ جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية. وقال غوتيريش «على المدى الطويل، ارى انشاء بنية امنية اقليمية جديدة لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لجميع اصحاب المصلحة». وأردف «وأحث الدول (لم يسمها) على التنازل عن اية عقوبات قد تؤثر سلبا على الوصول الى المساعدة الانسانية والطبية الحيوية وسط هذا الوباء الذي نواجهه جميعا». وتابع «أنا على استعداد لايجاد اشكال ملائمة من الحوار الاقليمي قد تحظى بالاجماع الضروري من جميع الأطراف المعنية». الى ذلك شدد غوتيريش، خلال مداخلته، على اهمية المحافظة علي «خطة العمل الشاملة المشتركة(الاتفاق النووي الايراني) كأداة مهمة لمكافحة الانتشار النووي والأمن الاقليمي».

وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، من الاتفاق الموقع عام 2015، وفرضت عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، لاجبارها على اعادة التفاوض.

