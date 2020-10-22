«الخليجي»: إيران تدرب وتمول الإرهاب في المنطقة

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اكد امين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، ان «ايران تدعم اعمال العنف في عدد من دول المنطقة وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات الارهابية والطائفية فيها» مضيفاً ان «ايران تسببت بانتشار العنف في العراق وسورية واليمن ولبنان». وقال الحجرف، في كلمة متلفزة خلال جلسة لمجلس الأمن ان «ايران تتخذ اسلوب العداء والعنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها لتحقيق اهدافها السياسية». كما اوضح ان «بعض دول المجلس تعرضت لاعتداءات متكررة من ايران ووكلائها في المنطقة بالصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة». يذكر ان الحجرف كان قد بعث برسالة الى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد احكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من والى ايران. وأوضح انه «نظراً الى استمرار ايران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الارهابية والطائفية، وحيث ان ايران لم تلتزم منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من والى ايران الى ان تتخلى ايران عن انشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الارهابية والطائفية بالسلاح»، مضيفاً ان ذلك «الأمر يحتم ضرورة تمديد احكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم».

