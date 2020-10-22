قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب سورية

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: اطلق الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سورية بحسب ما افاد الاعلام الرسمي السوري وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ان «العدو الاسرائيلي شن عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي». وأضافت ان الصاروخ استهدفت «مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات».

من جهته افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف استهدف «مقراً للميليشيات الايرانية».

وقال المرصد «دوى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي نتيجة قصف يرجح انه اسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الايرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة». وكثفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل اساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً ايرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. من جهته اكد وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، امس ان «اسرائيل لن تسمح لايران او حزب الله بالتمركز في مرتفعات الجولان» ملمحا الى وقوف تل ابيب وراء الهجوم الصاروخي على القنيطرة.

