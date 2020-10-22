دمشق ترفع أسعار المحروقات وسط أزمة شح حادة

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دمشق - الوكالات: رفعت الحكومة السورية اسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم ازمة شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، مبررة خطوتها بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها. وتزامن رفع الأسعار مع اصدار الرئيس السوري بشار الأسد امس مرسومين تشريعيين يتضمن الأول منحة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين ويعدل الثاني الحد الأدنى من الرواتب المعفى من الضريبة، فيما يرزح اكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة. وارتفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 250 الى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 الى 650 ليرة، وفق ما افادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» ليل الثلاثاء. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار، ونحو 2200 ليرة في السوق الموازي. وردت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قرار رفع الأسعار الى «التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع اجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الادارة الأميركية على سورية وشعبها».

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات ازمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد، ما دفعها الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية. وتحول العقوبات الاقتصادية المفروضة دون وصول باخرات النفط بانتظام. وفاقم قانون العقوبات الأميركي «قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المنهك اساساً.

