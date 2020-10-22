طهران: الحفاظ على الاتفاق النووي «بات أكثر صعوبة»

عربيات ودوليات

طهران - لندن - الوكالات: حذر مدير مكتب الرئاسة الايرانية محمود واعظي، من ان الحفاظ على الاتفاق النووي اصبح اكثر صعوبة بعد ما وصفه بـ»اجراءات اميركا التخريبية ووضعها العراقيل امام خطة العمل المشتركة الشاملة». ونقلت وكالة «فارس» الايرانية عن واعظي، قوله خلال استقباله سفير المانيا في طهران «الجمهورية الاسلامية الايرانية ستلتزم بتعهداتها اذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها». وتابع «بعد الاجراءات الأميركية التخريبية ووضعها العراقيل، اصبح الحفاظ على الاتفاق النووي اكثر صعوبة، فيما حافظت الدول المتبقية في خطة العمل المشتركة الشاملة من خلال التعامل فيما بينها وبدعم من المجتمع الدولي، على هذا الاتفاق الدولي». في المقابل شدد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الايراني والفنزويلي اليوت ابرامز على بقاء استراتيجية الضغط حتى تغيير السلوك الايراني «أياً كان الرئيس الأميركي المقبل». وكشف في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ان الادارة الأميركية تعد لحزمة جديدة من العقوبات الشهر الحالي مشيراً الى ان زيارته الأخيرة للدول الأوروبية كانت من اجل مناقشة وضع ايران، موضحاً انه التقى بالحلفاء الأوروبيين على غرار بريطانيا وألمانيا، وأن اغلب الحديث سيبقى غير معلن. أما عن الانتخابات الأميركية، فقال «في حال خسر (الرئيس دونالد) ترامب، بعض الناس في ايران سيعتقدون ان العقوبات والحملات الأميركية عليهم ستنتهي، وكأنها جرة قلم ستذهب جميعها، وهذا اعتقاد خاطئ، ولن يحدث. لدينا مظلة واسعة من العقوبات.. هذه العقوبات ستظل في مكانها وعملها حتى نرى النظام الايراني يغير من سلوكه، اياً كان الرئيس الأميركي المقبل».