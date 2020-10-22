«كورونا».. الوفيات في إيران «ضعف» الأرقام الرسمية

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طهران - الوكالات: اقر مسؤول ايراني بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد في بلاده اكبر من الأرقام الرسمية التي تعلنا السلطات الحكومية. وقال عضو الفريق الوطني لمكافحة فيروس «كورونا» مسعود مرداني في تصريحات لوكالة انباء «ايسنا» ونقلها موقع «ايران انترناشيونال»، ان عدد الوفيات الفعلي يزيد بأكثر من ضعفي الوفيات الحقيقية. تأتي هذه التصريحات بعد دخول ايران الموجه الثانية من الفيروس التاجي الذي يضربها بقوة، وخصوصا في العاصمة طهران التي تسجل اصابات ووفيات بأرقام قياسية. وقال مرداني «وصلت الوفيات اليومية المتعلقة بالفيروس الى 337 شخصا، وهذا الرقم ليس حقيقيا، واذا ما اردنا معرفة العدد الفعلي للوفيات يجب ضرب الرقم في 2.5 للحصول على الرقم الفعلي». واجهت ايران انتقادات واسعة بسبب تسترها على الأرقام الفعلية لاصابات ووفيات «كوفيد - 19»، المرض الذي يتسبب به فيروس «كورونا» المستجد. وكان الرئيس الايراني، حسن روحاني، فرض غرامات مالية على مخالفي الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي، في ظل ارتفاع للاصابات والوفيات المتعلقة بالوباء. وانتقد مرداني عدم اتجاه السلطات لتقييد السفر بعد ان اصبحت «كل ايران» في المنطقة الحمراء من حيث خطورة الوباء. وأشار الى ان المستشفيات اكتظت بالمرضى، ولا يوجد فيها اسرة فارغة لاستيعاب المزيد منهم.