مقابلة عاصفة للرئيس الأميركي مع «60 دقيقة»

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لوس انجليس- الوكالات: انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحافية من فريق برنامج «60 دقيقة» (60 Minutes) على شبكة «سي بي إس» (CBS) بعدما أجرت مقابلة تلفزيونية معه، متهما إياها بالتحيز. وهدد ترامب بنشر المقابلة العاصفة قبل موعد بثها المقرر، الأحد المقبل، في حين قالت شبكة «سي بي إس» عبر تويتر إن الرئيس الأميركي قطع المقابلة مع الصحفية ليزلي ستال قبل انتهاء وقتها من دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في نقل المعلومة، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال لبرنامج 60 دقيقة قبل موعد بثها». وأضاف «سأقوم بذلك حتى يتمكن الجميع من أخذ لمحة عما تدور حوله المقابلة الوهمية والمتحيزة». وفي تغريدة أخرى وصف ترامب المقابلة بأنها «تدخل انتخابي مروع» وجاءت المقابلة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر. ولطالما اتهم ترامب وسائل الإعلام الأميركية بالتحيز ضده ونشر أخبار مزيفة بشأنه. في تطور آخر، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل أن المجلس سيصوت الاثنين المقبل، قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، عضوا في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحافي «سنصوت الاثنين المقبل لتثبيت تعيين القاضية باريت».

